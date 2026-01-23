Sherwin-Williams chute après que Deutsche Bank l'ait rétrogradé à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions du fournisseur mondial de peinture Sherwin-Williams SHW.N en baisse de 1,6 % à 345,02 $ en pré-commercialisation

** Deutsche Bank Research rétrograde la note de "achat" à "maintien"; réduit le PT de 390 $ à 380 $

** Le nouveau PT représente toujours une hausse de 8,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que l'environnement difficile pour les peintures architecturales américaines se poursuive au cours du premier semestre 2026, voire toute l'année, en raison des fondamentaux baissiers du marché immobilier américain

** L'entreprise ne prévoit pas que SHW atteigne à nouveau une forte croissance à deux chiffres avant 2027, ce qui marquerait sa troisième année consécutive de croissance du BPA inférieure à 10 %

** 16 courtiers sur 28 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 12 à "conserver"; la prévision médiane est de 392,50 $ - données compilées par LSEG

** SHW a augmenté de ~5% en 2025