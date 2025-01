Shell: va étendre son complexe pétrochimique de Daya Bay information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que Shell Petrochemicals Company Limited (CSPC) -sa joint-venture avec CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), soit l'entreprise publique chinoise spécialisée dans l'exploration, la production et le développement de ressources pétrolières et gazières offshore-, va étendre son complexe pétrochimique de Daya Bay, à Huizhou (Chine).



Le projet inclut un troisième craqueur d'éthylène d'une capacité de 1,6 million de tonnes par an et des unités produisant des produits dérivés tels que les oléfines alpha linéaires, utilisées pour les lubrifiants et détergents, ainsi que 320 000 tonnes annuelles de produits chimiques spécialisés comme les polycarbonates et solvants carbonatés.



Ces derniers sont essentiels pour les batteries lithium-ion, le secteur des véhicules électriques et le stockage d'énergie.



Principalement destiné au marché chinois, ce projet vise à renforcer la compétitivité de CSPC, étendre ses chaînes de valeur et intégrer davantage les installations existantes.



Selon Huibert Vigeveno, directeur chez Shell, cet investissement soutient la stratégie de transformation de CSPC vers des produits chimiques hautement différenciés.



L'expansion, prévue pour 2028, reflète également le partenariat solide entre Shell et CNOOC.





Valeurs associées SHELL 2 680,50 GBX LSE +0,28%