Shell signe des accords de prospection pétrolière et gazière avec le Venezuela
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Shell signe des accords avec le gouvernement vénézuélien pour des projets pétroliers et gaziers

* Le projet de gaz offshore de Shell a connu des revers

* La réforme pétrolière du Venezuela vise à stimuler les investissements étrangers et la stabilité économique

(Ajout d'une citation de la présidente en exercice du Venezuela dans les paragraphes 4-5)

La major pétrolière Shell SHEL.L a signé jeudi plusieurs accords pétroliers avec le gouvernement vénézuélien portant sur des opportunités de gaz offshore et de pétrole et gaz onshore, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Shell a également signé plusieurs accords techniques et commerciaux avec la société d'ingénierie vénézuélienne VEPICA, ainsi qu'avec KBR et la société américaine de services pétroliers Baker Hughes BKR.O . La Présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a accueilli le secrétaire américain à l'intérieur Doug Burgum dans le pays sud-américain cette semaine. M. Burgum est le deuxième ministre à se rendre au Venezuela depuis le raid américain de janvier qui a permis de capturer le président Nicolas Maduro. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, s'est rendu dans le pays en février.

"Nous sommes très heureux de conclure ces accords avec Shell dans les domaines du gaz et du pétrole, et de donner vie et de mettre en œuvre la nouvelle loi sur les hydrocarbures avec de nouveaux modèles commerciaux", a déclaré Delcy Rodriguez aux côtés de M. Burgum dans une installation appartenant à la compagnie pétrolière publique PDVSA, en référence à un projet de loi de réforme pétrolière de grande envergure adopté en janvier.

"Je suis également très heureuse d'avoir été témoin, avec vous, de la signature entre Shell et une entreprise privée vénézuélienne, des synergies que le Venezuela peut avoir avec d'autres pays dans le monde, pour le bénéfice du pays et de son peuple", a ajouté Delcy Rodriguez.

Shell a depuis longtemps un projet gazier offshore au Venezuela , appelé Dragon, qui a connu des revers ces dernières années en raison du changement de politique des États-Unis à l'égard du Venezuela. Shell a déclaré en février que les licences générales d'exploration pétrolière et gazière délivrées par les États-Unis lui permettraient d'aller de l'avant avec son projet. La réforme pétrolière a abaissé les impôts, élargi le pouvoir de décision du ministère du pétrole et accordé l'autonomie aux producteurs privés, entre autres mesures destinées à stimuler l'investissement.

