Shell s’accorde avec DCC Energy sur la cession de ses stations-service en France-source

Shell SHEL.L a scellé une entente avec DCC Energy, basée à Dublin, pour la vente de son réseau de stations-service et de services connexes en France, selon une source proche du dossier et des documents consultés par Reuters.

Cet accord intervient alors que la compagnie pétrolière britannique cherche à concentrer ses activités de vente au détail de carburants et de recharge sur les marchés clés où elle génère la majorité de ses flux de trésorerie, notamment aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Les parties n’ont pas encore finalisé l’accord, dont la conclusion est prévue au deuxième trimestre 2027, sous réserve de la consultation des représentants du personnel, selon le document. La transaction porterait sur environ 70 sites, huit installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et le transfert de 35 salariés, précise le document.

"Shell étudie la cession de son activité de stations-service en France", a confirmé Shell à Reuters, ajoutant qu’aucun autre commentaire ne serait fait à ce stade.

DCC Energy, une société de vente et de distribution présente en Europe et aux États-Unis, fournit des millions de clients dans les secteurs industriel et public et propose des solutions énergétiques hors réseau, notamment à base de gaz liquéfié, selon le site internet de l’entreprise. Elle exploite également des stations-service et propose des services aux flottes.

DCC Energy exploiterait ces stations dans le cadre d’une licence à long terme sous la marque Shell, selon ce document. Toutefois, les activités principales de Shell en matière d’approvisionnement en carburant sont exclues, ce qui signifie que l’acquéreur s’approvisionnerait en carburant de manière indépendante.

La valeur de la transaction n’a pu être déterminée dans l’immédiat.

La division marketing de Shell, qui regroupe ses stations-service et ses bornes de recharge, a enregistré un résultat ajusté de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre de cette année, contre 1,2 milliard de dollars à la même période l’année dernière.

(Reportage Stéphanie Kelly et Dimitri Rhodes, version française Elena Smirnova)