Shell revoit légèrement à la hausse ses prévisions concernant la production intégrée de gaz au deuxième trimestre

par Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a légèrement revu à la hausse mardi ses prévisions concernant sa production intégrée de gaz pour le trimestre d'avril à juin, même si celle-ci devrait être nettement inférieure à celle du premier trimestre en raison des répercussions du conflit au Moyen-Orient. Les résultats commerciaux de la division « Produits chimiques et produits » de Shell, qui comprend la grande table de négoce pétrolier du groupe, devraient être en ligne avec les solides performances du trimestre précédent, a indiqué le groupe dans un communiqué trimestriel sur ses activités commerciales.

Shell prévoit que sa production intégrée de gaz pour la période d'avril à juin s'établira entre 610.000 et 650.000 barils équivalent pétrole par jour, soit une baisse d'environ 30% par rapport aux 909.000 boed produits au premier trimestre.

Le groupe tablait auparavant sur une fourchette comprise entre 580.000 et 640.000 boed. La production de l'usine de liquéfaction de gaz Pearl de Shell au Qatar a cessé à la mi-mars après qu'une attaque contre la ville industrielle de Ras Laffan a endommagé l'installation.

Pearl GTL, une installation à deux trains capable de traiter jusqu'à 1,6 milliard de pieds cubes par jour de gaz de tête de puits pour le convertir en 140.000 barils par jour de gaz liquéfié, a subi des dommages sur l'un de ses trains lors des attaques, avait précédemment indiqué Shell, et les réparations devraient prendre environ un an.

Environ 20%, soit 550.000 barils équivalent pétrole par jour (boed), de la production de pétrole et de gaz de Shell provient du Moyen-Orient, dont environ 10% sont liés au Qatar.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la production et les répercussions du conflit au Moyen-Orient)