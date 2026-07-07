Les changements de recommandations : Carrefour, Exail Technologies, Legrand, Sodexo, Worldline, Air France-KLM, Arcelormittal

Arcelormittal Distribution. (crédit photo : Arcelormittal France )
* CARREFOUR CARR.PA - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformer" et fixe son objectif de cours à 22 euros.
* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA - TP Icap Midcap abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter";
* LEGRAND LEGD.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et relève son objectif de cours à 170 euros contre 155 euros ; Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 185 euros contre 159 euros.
* SODEXO EXHO.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 50 euros contre 44 euros.
* WORLDLINE WLN.PA - Barclays relève son objectif de cours à 12 euros contre 1,6 euros.
* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 12,4 euros contre 10,2 euros.
* ARCELORMITTAL MT.LU - Barclays relève son objectif de cours à 55 euros contre 45 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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