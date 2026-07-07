 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements de recommandations : Carrefour, Exail Technologies, Legrand, Sodexo, Worldline, Air France-KLM, Arcelormittal
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:33

Arcelormittal Distribution. (crédit photo : Arcelormittal France )

Arcelormittal Distribution. (crédit photo : Arcelormittal France )

* CARREFOUR CARR.PA - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformer" et fixe son objectif de cours à 22 euros.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA - TP Icap Midcap abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter";

* LEGRAND LEGD.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et relève son objectif de cours à 170 euros contre 155 euros ; Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 185 euros contre 159 euros.

* SODEXO EXHO.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 50 euros contre 44 euros.

* WORLDLINE WLN.PA - Barclays relève son objectif de cours à 12 euros contre 1,6 euros.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 12,4 euros contre 10,2 euros.

* ARCELORMITTAL MT.LU - Barclays relève son objectif de cours à 55 euros contre 45 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
13,8700 EUR Euronext Paris +3,47%
ARCELORMITTAL
56,7800 EUR Euronext Amsterdam -0,32%
CARREFOUR
16,5950 EUR Euronext Paris +4,24%
EXAIL TECHNOLOGIES
124,9000 EUR Euronext Paris -0,16%
LEGRAND
143,5500 EUR Euronext Paris +0,38%
SODEXO
53,1000 EUR Euronext Paris +1,24%
WORLDLINE
10,4100 EUR Euronext Paris +1,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/07/2026 à 13:33:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 10:35

    changement de recommandation d'investissement sur la Belgique: avec son score de 4-1 sur les USA elle va devoir payer 100% de taxes US ...en plus.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
103,6 -12,50%
CAC 40
8 510,68 +0,36%
2CRSI
37,86 -3,52%
Pétrole Brent
72,57 +0,78%
GENFIT
13,14 -1,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank