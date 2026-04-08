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Shell revoit à la baisse ses prévisions de production de gaz avec le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 10:13

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo Shell et d'un graphique boursier

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par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

Shell a revu à la baisse mercredi ses prévisions pour ​le premier trimestre concernant sa production intégrée de gaz, reflétant ainsi l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les volumes au Qatar.

Les résultats commerciaux de ​son activité produits chimiques et dérivés, qui comprend la division de négoce pétrolier de Shell, ​devraient être "nettement supérieurs" à ceux du trimestre ⁠précédent, à l’instar des bénéfices ajustés de sa branche commercialisation, ‌a indiqué la major pétrolière britannique.

Les prix du Brent ont bondi au premier trimestre pour atteindre des sommets inégalés depuis ​plusieurs années, avoisinant ‌les 120 dollars le baril (102,56 euros), après que les ⁠États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février, conduisant Téhéran à fermer de facto le détroit d'Ormuz et à attaquer ses voisins du Golfe.

Les ⁠grandes compagnies pétrolières ‌devraient tirer un bénéfice exceptionnel de plusieurs milliards de dollars ⁠de ce conflit en raison de la flambée des prix de ‌l'énergie.

La production intégrée de gaz de Shell au premier ⁠trimestre devrait s'élever à environ 880.000 à 920.000 barils ⁠équivalent pétrole par jour (bep/j), ‌a indiqué la société. Elle tablait auparavant sur 920.000 à 980.000 bep/j. ​Au quatrième trimestre 2025, elle ‌avait produit 948.000 bep/j.

La production de GNL de Shell au premier trimestre devait s'élever à environ ​7,6 à 8 millions de tonnes métriques, a indiqué la major, ajoutant que ce chiffre reflétait la montée en puissance de ⁠LNG Canada, mais qu'il avait été contrebalancé par des contraintes météorologiques en Australie et des interruptions de production de GNL au Qatar.

Shell prévoyait auparavant 7,4 à 8 millions de tonnes. Au quatrième trimestre 2025, le groupe avait liquéfié 7,8 millions de tonnes.

(Mara Vîlcu pour la version française, ​édité par Augustin Turpin)

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