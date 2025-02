Shell: reprise de la production sur le champ Penguins information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 10:18









(CercleFinance.com) - Shell annonce le redémarrage de la production sur le champ Penguins en mer du Nord britannique, avec une nouvelle installation flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) en partenariat avec NEO Energy (50 % chacun).



La production maximale est estimée à 45 000 barils équivalent pétrole par jour, avec des ressources récupérables d'environ 100 millions de barils.



Le nouveau FPSO, qui remplace la plateforme Brent Charlie, présente des émissions réduites de 30% et prolongera la durée de vie du champ de 20 ans.



'Le champ Penguins est une source de production domestique d'énergie sécurisée dont les gens ont besoin aujourd'hui', indique Zoë Yujnovich, directrice Integrated Gas and Upstream de Shell.





Valeurs associées SHELL 31,49 EUR Euronext Amsterdam -1,13%