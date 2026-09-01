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Shell renforce son offensive sur le marché américain de la vente au détail de proximité grâce à un accord avec Tri Star Energy
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 21:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant britannique du pétrole et du gaz Shell SHEL.L a annoncé mardi qu’il allait acquérir la totalité du capital de Tri Star Energy, un opérateur américain de supérettes et distributeur de carburant, renforçant ainsi sa présence aux États-Unis.

Grâce à cette opération, Shell deviendra propriétaire de 320 stations-service et magasins de proximité supplémentaires dans le Tennessee et les États voisins, et conclura des accords d’approvisionnement avec 552 autres points de vente détenus par des concessionnaires. Shell compte actuellement environ 12 000 stations-service et magasins de proximité, détenus par des grossistes et des concessionnaires, répartis dans 49 États américains.

Shell, qui détient déjà une participation de 33 % dans Tri Star Energy, rachète le reste du capital à The Parman Corporation, Kimbro Oil Company et leurs filiales. La société n'a pas divulgué les conditions financières de l'opération, qui devrait être finalisée d'ici fin 2026.

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