Shell: partenariat renouvelé avec BMW M Motorsport information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - Shell annonce avoir renouvelé son partenariat de longue date avec BMW M Motorsport dans les domaines de l'énergie, de l'innovation et des technologies haut de gamme.



Cette signature permettra à Shell de continuer à soutenir le programme de courses d'usine de BMW M Motorsport, notamment le Championnat du monde d'endurance et l'Association internationale des sports automobiles.



Par ailleurs, Shell et BMW M Motorsport continueront de collaborer sur les activités de course GT3, avec des moments forts comme la série de courses Deutsche Touringwagen Meisterschaft (Championnat allemand de voitures de tourisme) et le célèbre Grand Prix de Macao.



BMW M Motorsport et Shell prévoient aussi de collaborer davantage en R&D pour explorer de nouvelles opportunités, qui pourraient inclure des lubrifiants plus durables, des E-Fluids sur mesure pour les voitures électriques et des concepts de carburants et d'énergie innovants pour les projets liés au sport automobile.





