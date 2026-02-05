Shell manque ses prévisions de bénéfices, mais maintient le rythme de ses rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Bénéfice net de 3,3 milliards de dollars au quatrième trimestre contre 3,5 milliards de dollars prévus

*

Les prix du pétrole et du gaz, le commerce du pétrole ont pesé sur les résultats

*

Le programme de rachat trimestriel se poursuit à hauteur de 3,5 milliards de dollars

*

Ratio de distribution légèrement supérieur à l'objectif

(Ajout de graphiques et de comparaisons avec des pairs aux paragraphes 2 et 4; mise à jour du cours de l'action et ajout d'une comparaison avec l'indice au paragraphe 6; réduction des coûts au paragraphe 10) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices du quatrième trimestre jeudi, avec une baisse de 11 % pour atteindre le niveau le plus bas depuis le début de l'année 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole, mais a maintenu son programme de rachat d'actions à grande échelle.

Les actionnaires des grandes compagnies pétrolières se sont habitués à des rachats massifs d'actions, mais la baisse des prix du pétrole et du gaz, en prévision d'une surabondance de brut et de gaz naturel liquéfié, a suscité des spéculations quant à une éventuelle réduction de ces rachats, en particulier dans les entreprises européennes.

Shell a racheté environ un quart de ses actions au cours des quatre dernières années, soit environ 60 milliards de dollars, dont 14 milliards en 2025, selon les données du LSEG. À un rythme continu de 3,5 milliards de dollars par trimestre, plus les dividendes, elle est actuellement au-dessus de sa fourchette de distribution cible.

Son rival américain Exxon XOM.N a versé 17,2 milliards de dollars de dividendes et a racheté pour 20 milliards de dollars d'actions l'année dernière, prévoyant de maintenir ses rachats à ce niveau cette année. La société norvégienne Equinor, quant à elle, a réduit son programme de rachat de 70 % mercredi.

LES ACTIVITÉS CHIMIQUES PÈSENT

Les bénéfices des divisions intégrées de gaz et de marketing de Shell n'ont pas été à la hauteur des attentes, tandis que la perte de son unité de produits chimiques - touchée par la faiblesse des échanges de pétrole et la déroute générale du marché des produits chimiques que Shell avait signalée - a été plus importante que ne le prévoyaient les analystes.

L'action était en baisse de 1,9 % dans les premiers échanges, sous-performant la baisse de 1,6 % de l'indice européen de l'énergie .SXEP .

Le bénéfice net du quatrième trimestre s'est élevé à 3,3 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 3,5 milliards de dollars, selon un sondage fourni par la société sur les bénéfices ajustés, la définition du bénéfice net de Shell.

PAIEMENTS AUX ACTIONNAIRES

Le rachat d'actions, ainsi que les 2,1 milliards de dollars de dividendes, ont porté les versements aux actionnaires au cours des quatre derniers trimestres à 52 % du flux de trésorerie d'exploitation, ce qui est supérieur à la fourchette cible de 40 % à 50 % fixée par Shell.

Interrogée à ce sujet, Sinead Gorman, directrice financière, a déclaré aux journalistes que la fourchette sur 12 mois était "sacro-sainte".

Shell a augmenté son dividende trimestriel de 4 % à 0,372 $ par action, comme prévu, et a réalisé des réductions de coûts de 5,1 milliards de dollars sur un objectif de 5 à 7 milliards de dollars d'ici 2028 par rapport à 2022.

Le plus grand négociant de gaz naturel liquéfié au monde a déclaré un flux de trésorerie opérationnel de 9,44 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux attentes de 7,87 milliards de dollars, mais en baisse par rapport aux 13,16 milliards de dollars de l'année précédente.

QUESTIONS SUR LES FUSIONS ET ACQUISITIONS

Les analystes de RBC ont noté que la durée de vie des réserves de Shell était tombée à 7,8 ans, contre 8,9 ans en 2024. « Étant donné que c'est plus faible que certains de ses pairs, nous anticipons que cela pourrait alimenter davantage de questions concernant la stratégie de Shell en matière de fusions-acquisitions et de remplacement des réserves », ont-ils déclaré.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont établis en moyenne à 63 dollars le baril au cours du trimestre, contre 74 dollars environ un an plus tôt, selon les données de LSEG et les calculs de Reuters.

Le contrat de référence néerlandais pour le gaz à l'échéance au centre TTF TRNLTTFMc1 s'est établi en moyenne à environ 30 euros par mégawattheure au cours du trimestre, en baisse par rapport aux 43,3 euros de l'année précédente.