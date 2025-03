Shell: le retour aux actionnaires revu à la hausse information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi avoir revu à la hausse sa politique de redistribution aux actionnaires dans un contexte d'optimisme concernant la croissance de ses activités dans le GNL.



Dans un communiqué publié en préambule de sa journée d'investisseurs, le groupe pétrolier et gazier a indiqué qu'il prévoyait désormais de reverser entre 40% et 50% de son flux de trésorerie d'exploitation (CFFO) à ses actionnaires, contre 30% à 40% jusqu'ici.



Shell précise vouloir continuer à accorder la priorité aux rachats d'actions, mais assure également vouloir maintenir le rythme d'augmentation de 4% par an qui caractérise son dividende.



En parallèle, le groupe prévoit de réaliser entre deux et trois milliards de dollars d'économies supplémentaires cette année, ce qui devrait permettre des réductions de coûts additionnelles allant de cinq à sept milliards de dollars à horizon 2028, en comparaison de 2022.



Ses dépenses d'investissement seront, quant à elles, réduites à 20-22 milliards de dollars par an sur la période 2025-2028, à comparer avec 22-25 milliards de dollars précédemment.



Conséquence, la société prévoit de faire croître son cash flow disponible (FCF) par action de plus de 10% par an d'ici à 2030.



Au niveau de l'activité, Shell ambitionne de renforcer son 'leadership' dans le gaz naturel liquéfié (GNL) en faisant progresser ses ventes dans le domaine de 4% à 5% par an à horizon 2030.



Dans une note de réaction, Biraj Borkhataria, analyste chez RBC, évoque 'une évolution plutôt qu'une révolution' dans la stratégie du groupe, tout en estimant que ces objectifs sans surprise ont du bon.



Le marché semblait être du même avis. Vers 9h30 (heure de Londres), l'action Shell progressait de 1,9% alors que le FTSE 100 avançait au même moment de 0,4%.



L'indice sectoriel paneuropéen, le STOXX Europe 600 Oil & Gas, gagnait de son côté autour de 1,2%.





Valeurs associées SHELL 33,5000 EUR Euronext Amsterdam +1,92%