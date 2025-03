Shell: investit au Brésil dans le projet Gato do Mato information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Shell rapporte que sa filiale brésilienne, Shell Brasil Petróleo, a pris la décision finale d'investissement (DFI) pour Gato do Mato, un projet en eaux profondes dans le bassin de Santos, au large du Brésil.



Le consortium Gato do Mato comprend Shell (opérateur avec une participation de 50 %), Ecopetrol (30 %), TotalEnergies (20 %) et Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), agissant en tant que gestionnaire du contrat de partage de production (CPP).



Le plan de développement comprend l'installation d'un navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et est conçu pour produire jusqu'à 120 000 barils de pétrole par jour. Les volumes de ressources récupérables estimés actuellement pour le développement de Gato do Mato sont d'environ 370 millions de barils.



Le consortium prévoit une entrée en exploitation du champ de Gato do Mato à compter de 2029.







