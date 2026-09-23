Shell et la NGC de Trinité-et-Tobago s'accordent sur les conditions d'approvisionnement en gaz d'Aphrodite, ouvrant ainsi la voie au projet

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par Curtis Williams

Le géant britannique de l'énergie Shell SHEL.L et la National Gas Company (NGC) de Trinité-et-Tobago se sont mis d'accord sur les conditions d'approvisionnement en gaz naturel provenant du gisement Aphrodite de Shell, mettant ainsi fin à un différend sur les prix qui avait retardé le projet, a déclaré mercredi à Reuters le président de la NGC, Gerald Ramdeen.

Cet accord ouvre la voie au développement de ce gisementoffshore , dont la mise en production est prévue au deuxième trimestre 2027, a précisé M. Ramdeen.

Shell a indiqué dans un communiqué transmis par e-mail qu’elle continuait à travailler en étroite collaboration avec la NGC afin de renforcer l’approvisionnement en gaz à Trinité-et-Tobago.

"Nous ne sommes pas en mesure de fournir davantage de détails, car ces informations relèvent du secret commercial", a précisé la société.

Cet accord fait suite à plusieurs mois de négociations entre Shell et NGC concernant le prix du gaz issu de l'exploitation offshore.

Le mois dernier, Shell a déclaré à Reuters avoir renoncé à sa plate-forme de forage autoélévatrice qui devait initialement être utilisée pour forer le puits Aphrodite, après que les parties ne soient pas parvenues à s’entendre sur les conditions commerciales.

M. Ramdeen a déclaré que l'accord révisé améliorait considérablement la rentabilité pour NGC par rapport aux conditions qui avaient été discutées avant que Shell n'approuve le projet.

"Les conditions finalisées à l’issue de ces négociations ont apporté 400 % de valeur en plus à NGC", a-t-il déclaré.

NGC achète du gaz auprès de producteurs et le fournit à des clients en aval, notamment le secteur pétrochimique de Trinité-et-Tobago et Atlantic LNG, la principale installation d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays, dans laquelle Shell détient une participation de 45 %.

Le projet Aphrodite devrait apporter un léger coup de pouce à l’approvisionnement en gaz de Trinité-et-Tobago, alors que le secteur énergétique de cette nation des Caraïbes est confronté à des années de baisse de production qui ont réduit les exportations de GNL et contraint plusieurs usines pétrochimiques à fermer leurs portes.

APPROVISIONNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Par ailleurs, M. Ramdeen a indiqué que NGC avait signé un accord avec EOG Resources EOG.N pour acheter la part de gaz de cette société issue du projet Coconut, situé au large de Trinité-et-Tobago, une coentreprise avec BP BP.L .

Plutôt que d’alimenter Atlantic LNG, la totalité du gaz provenant de la part d’EOG sera acheminée vers le secteur pétrochimique de Trinité-et-Tobago, a-t-il précisé.

"La conclusion de cet accord permettra d’ajouter 300 milliards de pieds cubes de gaz à l’approvisionnement de NGC", a déclaré M. Ramdeen.

EOG n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Des difficultés commerciales, notamment liées à la tarification du gaz, ont contribué à la fermeture de plusieurs installations pétrochimiques sur l’île ces dernières années, ont indiqué des acteurs du secteur.

Trinité cherche également à renforcer ses approvisionnements en gaz grâce à des importations en provenance du Venezuela voisin. Shell et BP mènent actuellement des projets gaziers transfrontaliers qui permettraient de produire du gaz vénézuélien et de l’acheminer vers Trinité pour y être traité et exporté.

Ces projets, qui ont reçu l’aval du gouvernement vénézuélien, sont considérés comme essentiels pour reconstituer les approvisionnements en gaz d’alimentation d’Atlantic LNG et soutenir le secteur énergétique de Trinidad au cours de la prochaine décennie.