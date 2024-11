Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: entrée en service d'un FPSO au large du Brésil information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Shell Brasil Petróleo, filiale de Shell, annonce que la production de l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) Marechal Duque de Caxias (Mero-3) est entrée en service dans le champ de Mero, situé au large du Brésil.



L'unité, avec une capacité opérationnelle de 180 000 barils par jour, est détenue à 19,3 % par Shell.



' Mero-3 démontre notre engagement envers des projets de plus en plus efficaces et compétitifs ', a déclaré Zoë Yujnovich, directrice des opérations gazières et amont de Shell.



L'unité se trouve à 200 kilomètres de la côte de Rio de Janeiro, à 2 200 mètres de profondeur.





