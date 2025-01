Shell: dividende et rachats d'actions éclipsent les comptes information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Shell a fait état jeudi d'un bénéfice inférieur aux attentes au titre de son 4ème trimestre, une déception qui était plus que compensée par l'annonce d'un dividende en hausse et le lancement de nouveaux rachats d'actions.



Sur les trois derniers mois de 2024, le bénéfice ajusté de la compagnie pétrolière est ressorti à 3,7 milliards de dollars, contre 7,3 milliards un an auparavant, là où les analystes anticipaient en moyenne 4,1 milliards.



Dans une note de réaction, les équipes de RBC expliquent cette contre-performance par les résultats décevants des activités d'aval, comme l'illustrent les pertes plus lourdes que prévu essuyées par la division de chimie et la baisse des résultats dans le trading pétrolier.



Du côté des bonnes nouvelles, Shell a annoncé qu'il augmenterait son dividende trimestriel de 4% pour le porter à 0,3580 dollar par action.



Le groupe, qui vient de boucler le programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars qu'il avait dévoilé il y a trois mois, prévoit par ailleurs de consacrer une nouvelle enveloppe de 3,5 milliards de dollars à l'acquisition de ses propres titres.



Suite à ces annonces, l'action affichait un gain de 0,3% jeudi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Londres.





