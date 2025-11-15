Shell condamnée à payer les frais de justice de Venture Global après sa défaite en arbitrage

(Ajout de détails aux paragraphes 4 et 5)

Venture Global VG.N a déclaré vendredi qu'à la suite de la récente défaite de Shell dans un arbitrage portant sur des réclamations relatives à l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (LNG), un panel de la Chambre de commerce internationale a rendu une décision ordonnant à Shell de payer ses frais de justice.

"Venture Global a hâte de consacrer ces fonds à ses efforts de restauration des côtes du golfe d'Amérique", a déclaré un porte-parole de la société, en référence au golfe du Mexique.

En début de semaine, Reuters a rapporté que Shell

SHEL.L avait contesté sa défaite devant la Cour suprême de New York, quelques semaines après que son rival BP BP.L ait remporté un arbitrage similaire d'une valeur de plus d'un milliard de dollars.

Les deux affaires portaient sur l'incapacité de Venture Global à livrer du GNL dans le cadre de contrats à long terme tout en vendant des cargaisons sur le marché au comptant lorsque les prix ont grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 .