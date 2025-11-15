Shell condamnée à payer les frais de justice de Venture Global après la perte de l'arbitrage

Venture Global a déclaré vendredi qu'à la suite de la récente défaite de Shell dans un arbitrage portant sur des réclamations relatives à l'approvisionnement en GNL, un panel de la Chambre de commerce internationale a rendu une décision ordonnant à Shell de payer les frais de justice de la société.

"Venture Global a hâte de consacrer ces fonds à ses efforts de restauration des côtes du golfe d'Amérique", a déclaré un porte-parole de la société.