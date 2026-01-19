 Aller au contenu principal
Shell cherche à quitter le gisement pétrolier d'al-Omar en Syrie, selon un responsable
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la Syrian Petroleum Company, Youssef Qeblawi, a déclaré lundi que la major pétrolière Shell SHEL.L avait demandé à se retirer du champ pétrolier d'al-Omar et à transférer sa part aux opérateurs publics syriens.

Le champ pétrolier est passé sous le contrôle du gouvernement syrien le week-end dernier, à la suite d'une offensive éclair contre les forces kurdes.

M. Qeblawi, qui s'exprimait depuis al-Omar, a déclaré que la Syrie était toujours en train de négocier les termes d'un accord financier avec Shell afin d'obtenir la pleine propriété du champ.

Il a également déclaré que ConocoPhillips COP.N reviendrait investir dans les champs gaziers syriens et que d'autres compagnies américaines, dont Chevron CVX.N , prévoyaient d'entrer sur le marché pour la première fois.

Syrie

Valeurs associées

CHEVRON
166,290 USD NYSE +0,05%
CONOCOPHILLIPS
98,170 USD NYSE -0,80%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,73 USD Ice Europ -0,73%
Pétrole WTI
59,02 USD Ice Europ -0,71%
SHELL
2 733,750 GBX LSE -0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

