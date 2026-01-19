Shell cherche à quitter le gisement pétrolier d'al-Omar en Syrie, selon un responsable

Le directeur de la Syrian Petroleum Company, Youssef Qeblawi, a déclaré lundi que la major pétrolière Shell SHEL.L avait demandé à se retirer du champ pétrolier d'al-Omar et à transférer sa part aux opérateurs publics syriens.

Le champ pétrolier est passé sous le contrôle du gouvernement syrien le week-end dernier, à la suite d'une offensive éclair contre les forces kurdes.

M. Qeblawi, qui s'exprimait depuis al-Omar, a déclaré que la Syrie était toujours en train de négocier les termes d'un accord financier avec Shell afin d'obtenir la pleine propriété du champ.

Il a également déclaré que ConocoPhillips COP.N reviendrait investir dans les champs gaziers syriens et que d'autres compagnies américaines, dont Chevron CVX.N , prévoyaient d'entrer sur le marché pour la première fois.