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Shell booste son réseau américain en rachetant Tri Star Energy
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 08:47
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Equilon Enterprises LLC, exerçant sous le nom de Shell Oil Products US a signé un accord visant à faire passer sa participation dans Tri Star Energy, LLC de 33 à 100%. Tri Star Energy est un exploitant de magasins de proximité et un distributeur de carburant présent dans le sud-est des Etats-Unis, principalement implanté sur le marché de Nashville.

Grâce à cette acquisition, Shell devient l'unique propriétaire de 320 stations-service et commerces de proximité supplémentaires dans le Tennessee et les Etats voisins. Le producteur de pétrole et de gaz naturel récupère également des contrats d'approvisionnement pour 552 autres sites gérés par des revendeurs indépendants.

Dans le détail, Shell rachète le solde des parts de Tri Star Energy auprès de The Parman Corporation, de Kimbro Oil Company et de leurs filiales.

Une fois l'acquisition finalisée, Tri Star Energy sera exploitée par Texas Petroleum Group, LLC, une filiale à 100% de Shell Mobility & Convenience US LLC (SMC). Le portefeuille de SMC comptera alors près de 550 magasins de proximité en propre et des contrats d'approvisionnement avec environ 650 sites indépendants dans le sud des Etats-Unis.

L'opération devrait générer un taux de rendement interne supérieur au taux limite (hurdle rate) fixé par Shell pour ses activités marketing.

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de la réalisation des conditions suspensives habituelles, la finalisation de l'opération est prévue pour la fin de l'année 2026.

Une transaction au coeur de la stratégie de croissance

"Tri Star a développé une activité solide qui repose sur des actifs de qualité, une équipe dévouée et une clientèle fidèle. Cette transaction s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance, qui vise à concentrer nos capitaux là où nous disposons d'avantages compétitifs marqués et où nous pouvons créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires", a déclaré Machteld de Haan, présidente de la division downstream, énergies renouvelables et solutions énergétiques chez Shell plc.

La compagnie pétrolière britannique possède déjà le plus grand réseau de stations de marque aux Etats-Unis, comptant environ 12 000 points de vente et commerces de proximité (principalement détenus par des grossistes et des revendeurs) répartis dans 49 Etats, accueillant chaque jour plus de 7 millions de clients. Cette acquisition vient ainsi renforcer la présence en propre du groupe sur le territoire américain.

Une réallocation des capitaux vers les marchés clés

Cet investissement est conforme à la stratégie présentée lors de sa Journée des marchés de capitaux en 2025, qui prévoit de réallouer les fonds des secteurs moins rentables vers les activités et marchés où l'entreprise a fait ses preuves et bénéficie d'avantages concurrentiels clairs. Shell a ainsi précisé que 80% de ses dépenses d'investissement de croissance (CAPEX) dans le secteur mobilité & commerces de proximité seront consacrés à 10 marchés clés, dont les États-Unis, qui génèrent la majeure partie de ses flux de trésorerie.

A l'échelle mondiale, Shell et ses filiales accueillent chaque jour environ 29 millions de clients dans leurs stations-services, que ce soit pour des carburants de qualité, de la recharge pour véhicules électriques ou des produits et services de proximité hors carburant.

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