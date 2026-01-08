Shell avertit d'une perte dans son unité de produits chimiques et de produits, et de la faiblesse de ses résultats commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Shell annonce des résultats pétroliers "nettement" inférieurs à ceux du troisième trimestre

*

Les prévisions de production de pétrole, de gaz et de GNL restent conformes aux prévisions

*

Les analystes revoient à la baisse leurs estimations de bénéfices et évoquent la perspective d'une réduction des rachats d'actions

(Ajout des révisions à la baisse des estimations de résultats d'UBS et de Citi au paragraphe 7, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 8) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L s'attend à une perte dans ses activités chimiques et de produits au quatrième trimestre, en partie à cause de résultats de négoce de pétrole "nettement inférieurs", a déclaré le géant de l'énergie dans une mise à jour commerciale jeudi.

Les bénéfices de l'unité produits chimiques et produits de Shell comprennent les revenus de son important bureau de négoce de pétrole brut et de produits raffinés tels que le diesel, l'essence et le kérosène. Le segment sera également tiré vers le bas par une baisse attendue des marges des produits chimiques à 140 dollars la tonne métrique, contre 160 dollars au troisième trimestre, ainsi que par un ajustement fiscal, a déclaré la société.

Les grandes entreprises énergétiques ne divulguent généralement pas les résultats détaillés de leurs divisions commerciales, arguant que la publication de tels détails réduirait leur avantage concurrentiel.

La dernière perte trimestrielle de l'activité produits chimiques et produits de Shell remonte aux trois derniers mois de l'année 2024.

La société a par ailleurs maintenu ses prévisions de production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié dans les limites de ses prévisions antérieures.

LES ANALYSTES RÉDUISENT LES ESTIMATIONS DE BÉNÉFICES ET REMETTENT EN QUESTION LE RACHAT D'ACTIONS

L'action Shell a chuté de 2,6% à 1039 GMT, sous-performant un secteur énergétique européen plus large .SXEP. qui a plongé de 1,2%, alors que les analystes ont analysé les perspectives révisées.

Biraj Borkhataria, analyste de RBC, a prédit que Shell dépasserait son ratio de distribution aux actionnaires de 40% à 50% du flux de trésorerie provenant des opérations sur 12 mois. Ce ratio s'élevait à 48 % au dernier trimestre.

"La question est de savoir si le conseil d'administration et l'équipe de direction sont prêts à regarder au-delà d'un trimestre particulièrement faible et à maintenir la ligne de rachat à 3,5 milliards de dollars, compte tenu d'un bilan solide", a-t-il écrit dans une note.

Josh Stone, analyste chez UBS, a réduit son estimation du bénéfice net du quatrième trimestre de 14 %, à 3,6 milliards de dollars, et du flux de trésorerie d'exploitation de 9 %, à 8,7 milliards de dollars, à la suite de la mise à jour commerciale, ajoutant qu'il s'attend à ce que les rachats trimestriels soient ramenés à 3 milliards de dollars.

Alastair Syme, analyste chez Citi, a quant à lui revu à la baisse ses estimations concernant le bénéfice net de 11 %, à 3,83 milliards de dollars, et le flux de trésorerie d'exploitation de 6 %, à 8,64 milliards de dollars.

LA PRODUCTION DEVRAIT RESTER DANS LA FOURCHETTE PRÉVUE PRÉCÉDEMMENT

La production pétrolière en amont du quatrième trimestre devrait rester dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 1,84 million de barils équivalent pétrole par jour et 1,94 million de barils équivalent pétrole par jour, a déclaré Shell. Au troisième trimestre, la production s'est élevée à 1,83 million de barils équivalent pétrole par jour.

La production intégrée de gaz devrait également se situer dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 930 000 et 970 000 barils équivalent pétrole par jour, a ajouté la société. La société a produit 934 000 barils équivalent pétrole par jour au troisième trimestre.

Shell prévoit de liquéfier entre 7,5 et 7,9 millions de tonnes de GNL, ce qui correspond aux prévisions précédentes de 7,4 à 8 millions de tonnes.

Shell prévoit que sa marge de raffinage indicative passera à 14 dollars le baril au quatrième trimestre, contre 12 dollars au trimestre précédent.