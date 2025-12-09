Shell annonce l'arrêt temporaire de la production de deux plates-formes offshore dans le golfe du Mexique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, modification de l'étiquette d'identification de l'histoire) par Arathy Somasekhar

La major pétrolière Shell

SHEL.L a déclaré que la production de deux de ses plates-formes offshore dans le golfe du Mexique américain a été temporairement interrompue en raison d'une fermeture du système d'oléoducs offshore Hoover (HOOPS).

Le principal producteur du Golfe du Mexique a déclaré qu'il s'attendait à ce que ses plates-formes Whale et Perdido, qui ont été fermées lundi soir, reprennent leur production d'ici la fin de la journée de mardi.

Whale produisait environ 90 000 barils par jour (bpd), tandis que la production de Perdido s'élevait à environ 57 000 bpd en septembre, selon les estimations de la société d'analyse de marché Energy Aspects.

Whale a une capacité de production maximale d'environ 100 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), tandis que celle de Perdido est d'environ 125 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), a déclaré Shell, refusant de fournir des chiffres de production actuels.

Les prix du Southern Green Canyon, une qualité de pétrole brut produite dans la région, ont augmenté de 40 cents mardi pour atteindre un rabais de 2,45 dollars par rapport au pétrole brut américain West Texas Intermediate. Exxon Mobil XOM.N , l'opérateur de l'oléoduc HOOPS, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le système d'oléoducs transporte le pétrole des champs offshore au sud de Galveston, au Texas, jusqu'aux environs de Freeport, au Texas.