Shein reporte son IPO à Hong Kong au 1er septembre - sources

(Actualisé avec changement de source)

Shein prévoit de lancer son introduction en bourse à Hong Kong lundi, a dit jeudi une source proche du dossier, et vise une cotation le 1er septembre, soit un peu plus tard que prévu initialement, ont ajouté deux autres sources.

Bien que le 1er septembre soit la date visée, la cotation pourrait avoir lieu quelques jours plus tard, a précisé l’une des sources. Reuters avait rapporté la semaine dernière que le géant chinois de la 'fast fashion' prévoyait initialement de s'introduire en bourse le 28 août.

Ce report, révélé dans un premier temps par le South China Morning Post, intervient dans un contexte de moindre appétit des investisseurs pour des titres Shein, confronté à une croissance ralentie de ses ventes et à une hausse de ses coûts.

Reuters avait rapporté lundi queque la valorisation de Shein devrait représenter seulement un quart des près de 100 milliards de dollars (85,59 milliards d'euros) atteints lors d’une levée de fonds il y a quatre ans.

La valorisation du groupe devrait ainsi s’établir autour de 26 à 27 milliards de dollars, selon Reuters, contre une fourchette de 30 à 40 milliards de dollars évoquée au début du mois, juste après le début des réunions avec les investisseurs.

Fondée en Chine en 2012, Shein est notamment connue pour vendre des robes à cinq dollars et des jeans à 10 dollars à des consommateurs dans quelque 160 pays.

Le groupe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(Reportage Nikita Maria Jino, version française Elena Smirnova, édité par Zhifan Liu et Benoit Van Overstraeten)