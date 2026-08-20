Shein reporte son IPO à Hong Kong au 1er septembre selon des sources

L'illustration montre le logo de Shein

Shein prévoit de lancer ‌son introduction en bourse à Hong Kong lundi, a dit jeudi ​une source proche du dossier, et vise une cotation le 1er septembre, soit un peu plus tard que prévu initialement, ont ​ajouté deux autres sources.

Bien que le 1er septembre soit la date visée, la cotation ​pourrait avoir lieu quelques jours plus ⁠tard, a précisé l’une des sources. Reuters avait rapporté la ‌semaine dernière que le géant chinois de la 'fast fashion' prévoyait initialement de s'introduire en bourse le 28 ​août.

Ce report, révélé ‌dans un premier temps par le South China Morning ⁠Post, intervient dans un contexte de moindre appétit des investisseurs pour des titres Shein, confronté à une croissance ralentie de ses ⁠ventes et à ‌une hausse de ses coûts.

Reuters avait rapporté lundi que ⁠que la valorisation de Shein devrait représenter seulement un ‌quart des près de 100 milliards de dollars (85,59 milliards ⁠d'euros) atteints lors d’une levée de fonds il y ⁠a quatre ans.

La ‌valorisation du groupe devrait ainsi s’établir autour de 26 à ​27 milliards de dollars, selon ‌Reuters, contre une fourchette de 30 à 40 milliards de dollars évoquée au début du ​mois, juste après le début des réunions avec les investisseurs.

Fondée en Chine en 2012, Shein est notamment connue ⁠pour vendre des robes à cinq dollars et des jeans à 10 dollars à des consommateurs dans quelque 160 pays.

Le groupe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(Reportage Nikita Maria Jino, version française Elena Smirnova, édité par Zhifan Liu ​et Benoit Van Overstraeten)