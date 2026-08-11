Shein prévoit de lancer son IPO à Hong Kong dès le 19 août - sources

PHOTO D'ARCHIVES : Des vêtements de la marque de fast-fashion Shein sont suspendus dans leurs bureaux à São Paulo.
par Kane Wu et Selena Li
Le géant en ligne de la mode éphémère (fast-fashion) Shein prévoit de lancer son introduction en bourse à Hong Kong dès le 19 août, ont déclaré mardi deux personnes proches du dossier.
Le groupe basé à Singapour a commencé cette semaine à promouvoir son offre auprès des investisseurs, ont indiqué l'une des deux sources ainsi qu'une troisième source au courant du projet de commercialisation.
Shein n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
Shein vise une valorisation comprise entre 30 et 40 milliards de dollars (entre 26 et 34 milliards d'euros) lors de son introduction en Bourse, a rapporté Reuters la semaine dernière.
Les sources ont souhaité rester anonymes, ces informations étant confidentielles.
Cette introduction en Bourse, attendue de longue date, intervient alors que le groupe voit ralentir la croissance de son chiffre d'affaires et baisser son bénéfice d'exploitation.
L’érosion de ses marges interroge aussi sur sa croissance effrénée, confrontée à la hausse des coûts commerciaux, au durcissement de la surveillance réglementaire et à l’intensification de la concurrence dans le commerce en ligne à l’échelle mondiale.
Le détaillant, connu pour vendre des robes à 5 dollars et des jeans à 10 dollars dans environ 160 pays, a enregistré une perte trimestrielle de 99 millions de dollars après la suppression par les États-Unis d’une exonération des droits d’importation sur les petits colis et une charge comptable de 328 millions de dollars liée à la juste valeur des actions privilégiées convertibles et rachetables.
La valorisation cible de l’entreprise dans le cadre de son introduction en bourse représente un montant bien inférieur aux précédents tours de table privés, qui valorisaient Shein à 98,2 milliards de dollars en 2022, avant de retomber à 64 milliards de dollars en 2023 et en avril 2024.
(Rédigé par Kane Wu et Selena Li; Version française Matthieu Huchet, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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