Shein prévoit de lancer son IPO à Hong Kong dès le 19 août - sources

PHOTO D'ARCHIVES : Des vêtements de la marque de fast-fashion Shein sont suspendus dans leurs bureaux à São Paulo.

par Kane Wu et Selena Li

Le géant en ligne de la mode éphémère (fast-fashion) Shein prévoit de ​lancer son introduction en bourse à Hong Kong dès le 19 août, ont déclaré mardi deux personnes proches du dossier.

Le groupe basé à Singapour a commencé ​cette semaine à promouvoir son offre auprès des investisseurs, ont indiqué l'une des deux sources ainsi ​qu'une troisième source au courant du projet ⁠de commercialisation.

Shein n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de ‌Reuters.

Shein vise une valorisation comprise entre 30 et 40 milliards de dollars (entre 26 et 34 milliards d'euros) lors de son introduction ​en Bourse, a rapporté ‌Reuters la semaine dernière.

Les sources ont souhaité rester anonymes, ⁠ces informations étant confidentielles.

Cette introduction en Bourse, attendue de longue date, intervient alors que le groupe voit ralentir la croissance de son chiffre d'affaires et baisser ⁠son bénéfice d'exploitation.

L’érosion ‌de ses marges interroge aussi sur sa croissance effrénée, confrontée à ⁠la hausse des coûts commerciaux, au durcissement de la surveillance réglementaire et ‌à l’intensification de la concurrence dans le commerce en ligne ⁠à l’échelle mondiale.

Le détaillant, connu pour vendre des robes à ⁠5 dollars et des ‌jeans à 10 dollars dans environ 160 pays, a enregistré une perte ​trimestrielle de 99 millions de dollars après ‌la suppression par les États-Unis d’une exonération des droits d’importation sur les petits colis et une ​charge comptable de 328 millions de dollars liée à la juste valeur des actions privilégiées convertibles et rachetables.

La valorisation cible de l’entreprise dans ⁠le cadre de son introduction en bourse représente un montant bien inférieur aux précédents tours de table privés, qui valorisaient Shein à 98,2 milliards de dollars en 2022, avant de retomber à 64 milliards de dollars en 2023 et en avril 2024.

(Rédigé par Kane Wu et Selena Li; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Jean-Stéphane Brosse)