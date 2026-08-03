Shein pourrait réduire le coût d'investissement à l'approche de son IPO

L'enseigne de fast-fashion Shein, qui prépare son IPO, envisage de baisser son prix pour certains investisseurs de la dernière phase, selon des documents déposés auprès de la Bourse de Hong Kong, alors que l'enseigne de fast-fashion se prépare à entrer en Bourse avec une valorisation inférieure.

Le groupe chinois pourrait compenser financièrement les investisseurs qui avaient déjà rejoint le projet et leur donner davantage d’actions Shein, à un prix de conversion réduit, pour leurs participations, montrent des documents publics.

La valorisation de Shein est passée de 98,2 milliards de dollars (85,20 milliards d'euros) lors d’un tour de table en 2022 à 64 milliards en 2023. Une source avait alors indiqué à Reuters que l’entreprise visait 50 milliards de dollars lors de son IPO à venir.

Selon les documents, Shein s’est engagé à verser aux investisseurs ayant participé aux tours de table Pre-D, D et D+ un paiement en espèces garanti équivalant à un rendement annuel de 8%, soit environ 1,1 milliard de dollars au total, sur leur investissement initial.

Calculé à partir de la date de leur premier placement jusqu’au 4 mars 2026, ce versement s’effectuera en trois fois, en espèces égaux, dus respectivement fin mars, fin juin et fin septembre 2026.

Par ailleurs, si la société entre en Bourse à un prix inférieur à celui payé par les investisseurs, ces derniers sont protégés contre toute perte financière.

Ceux détenant des actions privilégiées verront leurs titres automatiquement convertis en actions ordinaires de catégorie B lors de la cotation, et leur prix de conversion sera revu à la baisse afin qu’ils obtiennent davantage de compensation.

Shein n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant ces projets d’offre en espèces et en actions.

Les investisseurs devraient examiner de près si la société est en mesure de justifier la valorisation de 40 à 50 milliards de dollars qu’elle vise dans le cadre de son IPO à Hong Kong, alors que les sources ont révélé un ralentissement de la croissance, une forte baisse de la rentabilité et des incertitudes réglementaires et juridiques croissantes.

(Rédigé par Anjali Singh à Bangalore, Selena Li à Hong Kong et Yantoultra Ngui à Singapour; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)