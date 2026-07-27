Shein dévoile ses résultats financiers et sa valorisation dans les documents déposés en vue de son introduction en bourse à Hong Kong

Le distributeur en ligne de mode éphémère Shein a enregistré une perte trimestrielle de 99 millions de dollars en raison d'un ralentissement des ventes après la suppression par les États-Unis d'une exonération des droits d'importation sur les petits colis, ainsi que d'une importante charge comptable ponctuelle.

Cette perte ainsi que d'autres détails financiers ont été révélés pour la première fois dans son projet de prospectus déposé dimanche auprès de la Bourse de Hong Kong, dans le cadre de l'introduction en bourse très attendue de la société (IPO).

Le projet de prospectus ne précise ni le montant de l'introduction en bourse ni la fourchette de prix.

Vous trouverez ci-dessous les principaux chiffres financiers de Shein.

* Le chiffre d'affaires annuel de Shein est passé de 32,1 milliards de dollars en 2023 à 38,8 milliards en 2024, puis à 41,9 milliards en 2025, soit un taux de croissance annuel composé de 14,2 % sur cette période de deux ans, porté par l'élargissement de son catalogue de produits et de sa clientèle.

* Sur le plan géographique, la croissance de Shein provient de plus en plus de marchés situés en dehors des États-Unis. La contribution relative des États-Unis est passée de 29,4 % en 2023 à 24,1 %, soit 10,1 milliards de dollars, en 2025, la croissance ayant ralenti après que Washington a cessé d'exonérer les petits colis des droits d'importation.

* L'Europe a dépassé les États-Unis en tant que premier marché de l'entreprise en 2024, avec un chiffre d'affaires en forte progression, passant de 10,2 milliards de dollars en 2023 à 14,8 milliards de dollars en 2025, pour représenter 35,4 % du chiffre d'affaires net total.

* De même, le « reste du monde », c'est-à-dire les marchés sur lesquels Shein opère en dehors des États-Unis et de l'Europe, est passé de 12,4 milliards de dollars, soit 38,8 % du chiffre d'affaires en 2023, à 16,9 milliards de dollars, soit 40,5 % du chiffre d'affaires, en 2025, selon le prospectus.

* Le chiffre d'affaires total du premier trimestre a enregistré une légère hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 9 milliards de dollars.

* Le chiffre d'affaires aux États-Unis a reculé de 14 % pour s'établir à 2 milliards de dollars au premier trimestre 2026 par rapport à l'année précédente, sa part dans le total passant de 26,6 % à 22,5 %.

* Le résultat d'exploitation de Shein a reculé de 26 % au premier trimestre, s'établissant à 258 millions de dollars par rapport à l'année précédente, en raison de la hausse des coûts de marketing et de logistique alors que les ventes stagnaient.

* Sa marge d'exploitation a chuté à 2,9 % au premier trimestre, contre 3,9 % à la même période de l'année précédente. Au cours des dernières années, sa marge d'exploitation a oscillé entre 2,5 % en 2024 et environ 4,3 % en 2023.

* Shein avait été valorisée à 98,2 milliards de dollars lors de sa levée de fonds en 2022. Cette valorisation est tombée à 64 milliards de dollars deux ans plus tard. L'entreprise visait une valorisation comprise entre 40 et 50 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, a rapporté Reuters ce mois-ci, citant une source.

* Les ventes de produits ont représenté la grande majorité du chiffre d'affaires, totalisant près de 90 %, soit 37,1 milliards de dollars, en 2025, tandis que les revenus liés aux services sont passés de 868 millions de dollars à 4,7 milliards de dollars au cours de la même période.

* Le chiffre d'affaires du distributeur de mode est resté concentré sur l'habillement, mais la part de ce secteur est passée de 68,8 % en 2023 à 63,8 % en 2025. Les autres produits ont connu une croissance plus rapide, le chiffre d'affaires de ces produits étant passé de 10 milliards de dollars à 15,1 milliards de dollars pour étendre leur part.

* Le passage de Shein à une perte de 99 millions de dollars au premier trimestre 2026 s'explique principalement par une variation de juste valeur hors trésorerie de 328 millions de dollars sur des actions privilégiées convertibles et rachetables, qui sont des titres privilégiés destinés aux investisseurs et convertibles en actions ordinaires lors de leur cotation.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))