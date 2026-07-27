Frappes en mer Caspienne: l'Iran met en garde l'Ukraine contre des conséquences "imprévisibles"

Volodymyr Zelensky avait salué dans le week-end les "résultats solides" de frappes à longue portée menées sur des navires utilisés pour le transport de cargaisons militaires.

(photo d'illustration) ( AFP / STRINGER )

Après l'attaque d'un de ses navires en mer Caspienne au cours du week-end, l'Iran a mis en garde l'Ukraine lundi 27 juillet contre des conséquences "imprévisibles". "Cette action de l'Ukraine était un acte absolument illégal et injustifié, contraire à la Charte des Nations unies, ainsi qu'un acte d'aventurisme dangereux qui ne restera certainement pas sans réponse de notre part", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, lors d'un point de presse hebdomadaire.

L'Iran dénonce une attitude "hostile et irrationnelle" de l'Ukraine

Les conséquences de l'attaque, qui a fait un mort, seront "assurément imprévisibles", a-t-il ajouté.

"L'attaque menée par le régime ukrainien contre un navire marchand iranien en mer Caspienne, explicitement revendiquée par le chef de ce régime, témoigne de la persistance de l'attitude irrationnelle et hostile du régime ukrainien" contre l'Iran, avait-il déjà commenté dimanche.

Le tandem Moscou-Téhéran, entre drones et renseignements

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué samedi que Kiev avait mené des frappes de longue portée en mer Caspienne contre des navires transportant du matériel militaire impliquant l'Iran, soulignant la dimension de plus en plus internationale de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les services ukrainiens ont par ailleurs récemment accusé la Russie de fournir à l'Iran des renseignements et images satellites détaillées de sites militaires américains ainsi que de territoires de pays du Golfe, tandis que Moscou continue de recourir à grande échelle aux drones iraniens Shahed dans ses frappes sur l'Ukraine.

Dimanche, la Roumanie a annoncé pour sa part convoquer l'ambassadeur de Russie, après qu'un drone, le troisième en trois jours à survoler son territoire limitrophe de l'Ukraine, a été abattu par ses forces armées . Le président Nicusor Dan a cité un rapport d'enquête, selon lequel le drone abattu vendredi était un "modèle Shahed, utilisé par la Fédération de Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine".

L'Iran a affirmé que l'attaque avait provoqué l'explosion du navire, tuant un marin et en blessant plusieurs autres. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a menacé dimanche de riposter.