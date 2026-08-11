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Shattuck recule alors que sa perte nette trimestrielle s'aggrave
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 12:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Shattuck Labs STTK.O recule de 1,8% à 7,01 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce une perte nette de 15,2 millions de dollars au deuxième trimestre , contre une perte nette de 12,5 millions de dollars il y a un an

** Les dépenses de R&D de STTK au deuxième trimestre ont augmenté de 34% pour atteindre 11,7 millions de dollars

** Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur des dépenses de R&D de 10,9 millions de dollars

** Au 30 juin, la société disposait de 208,3 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements, qui devraient lui permettre de financer ses activités jusqu’en 2029

** La société est spécialisée dans le développement de traitements potentiels contre les maladies inflammatoires et à médiation immunitaire

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 95,6% depuis le début de l'année

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