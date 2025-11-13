 Aller au contenu principal
SharpLink Gaming bondit après un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de SharpLink Gaming SBET.O augmentent de près de 2,4 % à environ 11,8 $ avant le marché

** SBET va racheter jusqu'à 1,5 milliard de dollars de ses actions ordinaires

** La société déclare avoir racheté 1,94 million d'actions ordinaires pour 31,6 millions de dollars au 30 septembre

** Les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 12 fois pour atteindre 10,8 millions de dollars, contre 0,9 million de dollars il y a un an, grâce à sa stratégie de trésorerie ethereum (ETH)

** "Nous avons doublé notre concentration d'ETH par action de 2,0 à 4,0 depuis la création de la trésorerie", déclare le co-PDG Joseph Chalom

** La société a l'intention de déployer 200 millions de dollars en ETH sur le réseau Linea de Consensys pour stimuler les rendements de la finance décentralisée Ethereum

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 49,7 % depuis le début de l'année

