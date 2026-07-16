SharonAI prend de l'ampleur ; l'entreprise signe un contrat de 1,32 milliard de dollars portant sur des services de cloud computing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 juillet - ** Les actions de la société australienne de néocloud SharonAI SHAZ.O progressent de 2,3 % à 72,25 dollars avant l'ouverture du marché
** La société signe un contrat de 1,32 milliard de dollars sur cinq ans portant sur des services de cloud computing avec un laboratoire mondial spécialisé dans l'IA
** La société prévoit de déployer une infrastructure de cloud computing dans des centres de données en Nouvelle-Zélande
** Elle indique que les revenus liés à ce contrat devraient commencer à être générés au cours des premier et deuxième trimestres de 2027
** Le titre SHAZ a progressé de plus de 100 % depuis son introduction en bourse en février
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