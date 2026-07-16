SharonAI en panne ; signature d'un contrat de 1,32 milliard de dollars portant sur des services de cloud computing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juillet - ** L'action de la société australienne de néocloud SharonAI SHAZ.O recule de 3,8 % à 68,6 dollars

** L'entreprise signe un contrat de 1,32 milliard de dollars sur cinq ans portant sur des services de cloud computing avec un laboratoire mondial spécialisé dans l'IA

** SharonAI prévoit de déployer une infrastructure de cloud computing dans des centres de données en Nouvelle-Zélande

** La société indique que les revenus liés à ce contrat devraient commencer à être comptabilisés au cours des premier et deuxième trimestres de 2027

** Le titre SHAZ a progressé de plus de 100 % depuis son introduction en bourse en février