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SharonAI en panne ; signature d'un contrat de 1,32 milliard de dollars portant sur des services de cloud computing
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juillet - ** L'action de la société australienne de néocloud SharonAI SHAZ.O recule de 3,8 % à 68,6 dollars

** L'entreprise signe un contrat de 1,32 milliard de dollars sur cinq ans portant sur des services de cloud computing avec un laboratoire mondial spécialisé dans l'IA

** SharonAI prévoit de déployer une infrastructure de cloud computing dans des centres de données en Nouvelle-Zélande

** La société indique que les revenus liés à ce contrat devraient commencer à être comptabilisés au cours des premier et deuxième trimestres de 2027

** Le titre SHAZ a progressé de plus de 100 % depuis son introduction en bourse en février

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