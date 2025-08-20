SharkNinja perd la présidence de son conseil d'administration pour vendre ses actions dans le cadre d'une offre secondaire

20 août - ** Les actions du fabricant d'appareils électroménagers SharkNinja SN.N ont baissé de 2,7 % à 116,32 $ après le lancement de l'offre secondaire ** La société basée à Needham, Massachusetts, déclare que les actionnaires affiliés à CJ Xuning Wang, présidente de son conseil d'administration, vendront 5 millions d'actions

** JP Morgan et BofA sont les principaux teneurs de livre de l'offre

** SharkNinja a été séparé de sa société mère JS Global Lifestyle 1691.HK en juillet 2023 ** La vente par Wang, qui est le directeur général de JS Global, portera sa participation dans SharkNinja à ~55,9 millions d'actions, soit une participation de 39,6 %, selon le prospectus de l'offre

** SharkNinja possède ~141,1 millions d'actions au 15 août, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 16,9 milliards de dollars

** Les actions de SN ont légèrement augmenté de 0,2 % pour clôturer à 119,59 $, en hausse de ~23 % depuis le début de l'année

** 11 des 12 analystes considèrent SN comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le PT médian est de 133,50 $, selon les données de LSEG