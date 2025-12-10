SharkNinja en hausse après que TD Cowen a initié sa couverture avec une recommandation d'achat

10 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils électroménagers SharkNinja SN.N augmentent jusqu'à 2,5 % à 112,86 $

** La maison de courtage TD Cowen initie la couverture du titre avec une note d'achat; établit un PT de 135 $

** La société de courtage voit des possibilités d'accroître la valeur actionnariale "avec un programme potentiel de rachat d'actions en tirant parti d'une forte génération de liquidités"

** Le segment des produits de beauté devrait ouvrir la voie à la prochaine phase de croissance, avec des ventes qui devraient doubler au cours des prochaines années

** Le chiffre d'affaires international, qui a dépassé le chiffre d'affaires national, pourrait encore augmenter, la société s'appuyant sur le marketing pour lancer davantage de produits sur les marchés internationaux

** Reconnaît le risque lié au fait que la direction pourrait faire preuve d'un certain conservatisme lors de la publication des résultats du quatrième trimestre pour l'exercice 26, mais estime qu'il est probable que les résultats soient supérieurs aux prévisions et augmentés tout au long de l'année, comme les années précédentes

** La note moyenne de 14 sociétés de courtage est "acheter", avec une prévision médiane de 129 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 13,1 % depuis le début de l'année