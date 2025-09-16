Shari Redstone, ancienne présidente de Paramount, nommée présidente du studio de production israélien Sipur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shari Redstone, dirigeante du secteur des médias, a été nommée présidente du studio de divertissement israélien Sipur, qui est à l'origine du documentaire primé "We Will Dance Again" et du film "Bad Boy" de Netflix.

La société a déclaré mardi que l'ancienne présidente de Paramount PSKY.O travaillera avec les cofondateurs de Sipur, le directeur général Emilio Schenker et Gideon Tadmor.

Redstone a investi dans le studio de production aux côtés de Tadmor et des investisseurs institutionnels israéliens Bank HaPoalim et Clal Insurance, a ajouté Sipur.

"Non seulement Sipur produit un contenu commercial de haute qualité, mais l'équipe donne également vie à des histoires qui suscitent la conversation, l'impact et le changement", a déclaré Redstone dans un communiqué.

Le modèle commercial de Sipur comprend la production de contenu haut de gamme sur des budgets modestes en partenariat avec des entreprises internationales, une stratégie qui a permis au studio de croître rapidement depuis sa création en 2019.

Au début de l'année, Redstone a conclu la vente de Paramount Global à Skydance Media, marquant la fin du contrôle du magnat des médias sur National Amusements, société mère de Paramount.

Redstone a longtemps hésité à se séparer du studio que son défunt père Sumner Redstone avait acquis en 1994.

Sipur a déclaré avoir réalisé des investissements stratégiques dans plusieurs projets présentés en avant-première au cours des deux dernières semaines aux festivals internationaux du film de Venise et de Toronto.