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Shake Shack progresse après un rapport sur la prise de participation de l'investisseur activiste Starboard
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 19:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

5 août - ** L'action Shake Shack SHAK.N progresse d'environ 10% à 72,82 dollars

** L'investisseur activiste Starboard Value a pris une nouvelle participation dans la société, a déclaré à Reuters une source proche du dossier

** C'est Bloomberg News qui a été le premier à révéler cette information plus tôt dans la journée de mercredi, citant Jeff Smith, directeur général de Starboard, qui a déclaré que le fonds spéculatif détenait une position de plusieurs centaines de millions de dollars dans Shake Shack

** Starboard et Shake Shack n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** Plus tôt mercredi, la chaîne de hamburgers a annoncé une hausse de 7,2% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 417,6 millions de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 43 cents, dépasse les estimations de 31 cents – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action SHAK affichait une baisse de 18,4% depuis le début de l'année

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