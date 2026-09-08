Shake Shack grignote un peu de terrain à Wall Street, RBC initie à l'achat

L'action Shake Shack s'inscrit en légère hausse mardi matin à la Bourse de New York, où la chaîne de fast-food américaine bénéficie d'une note de RBC dans laquelle le courtier canadien initie la valeur avec une opinion favorable.

Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre cède 0,22% pour s'établir au-delà de 69,24 dollars, contre un repli de 0,4% pour l'indice S&P 500 au même instant et un recul de 0,5% pour le secteur de la consommation.

Dans une note de recherche, RBC considère que l'enseigne de restauration rapide, plutôt positionnée sur le segment haut de gamme, se trouve actuellement à un "point d'inflexion".

De son point de vue, le groupe d'origine new-yorkaise a désormais atteint une taille critique où ses investissements dans le marketing et dans la gestion de sa chaîne d'approvisionnement deviennent plus efficaces, ce qui pourrait lui permettre de générer des résultats supérieurs aux attentes dans les trimestres qui viennent.

Une exécution plus régulière

Le broker salue également le changement de stratégie du nouveau directeur financier, qui a décidé d'arrêter de fournir des prévisions trimestrielles pour communiquer des objectifs annuels plus accessibles et faciles à atteindre, avec l'objectif de lui permettre de dépasser plus aisément les attentes.

RBC suggère par ailleurs à l'entreprise d'avoir recours à des outils de couverture financière (hedging) sur la viande de boeuf, ce qui lui permettrait de bloquer les prix à l'avance et d'éviter que ses marges bénéficiaires ne fluctuent trop.

Alors même que les fondamentaux de la société s'améliorent, le cours de l'action est actuellement proche de ses plus bas historiques, ce qui conduit le professionnel à initier le titre à surperformance avec un objectif de cours de 89 dollars.

La valeur recule de près de 14% cette année.