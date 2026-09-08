Shake Shack en hausse après que RBC a lancé sa couverture avec une recommandation « surperformer »

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8 septembre - ** L'action de la chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N affiche une hausse d'environ 1% à 70,15 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage RBC Capital Markets lance la couverture du titre avec une note « surperformer » et un objectif de cours de 89 dollars

** Elle estime que l'entreprise se trouve à un tournant, et que la croissance de son envergure ainsi que la sophistication de son marketing et de sa chaîne d'approvisionnement pourraient permettre de dépasser les attentes au moins jusqu'en 2027

** Elle note que la décision du nouveau directeur financier de supprimer les prévisions trimestrielles et de fixer éventuellement des attentes plus prudentes pour les investisseurs pourrait permettre d’enregistrer plus régulièrement des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

** Indique que si les prix du bœuf haché se maintiennent à leurs niveaux actuels jusqu’en 2027, l’inflation ralentira pour stagner ou reculer par rapport à l’année dernière à partir du deuxième trimestre 2027, ce qui, conjugué à l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourrait favoriser une hausse des marges

** Sur 28 courtiers, 15 attribuent à SHAK la recommandation « acheter » ou mieux, et 13 « conserver »; le cours cible médian s’établit à 82 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a reculé de 14,5%