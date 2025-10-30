 Aller au contenu principal
Shake Shack en hausse après des résultats trimestriels positifs
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N sont en hausse de ~5% à 94,10 $ avant le marché ** La société annonce un bond de ~16% de ses revenus au 3ème trimestre à 367,4 millions de dollars, dépassant les estimations du marché de 364,4 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de 36 cents a également battu les estimations de 33 cents

** Le résultat de (SHAK) "va à l'encontre de la tendance avec une accélération du trafic", dit la maison de courtage William Blair, ajoutant que "les consommateurs ont réagi fortement à l'innovation des menus, à l'augmentation des dépenses de marketing et à des offres telles que des sodas à 1 $ via l'application"

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 31 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

A lire aussi

