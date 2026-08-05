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Shake Shack en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 15:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action Shake Shack SHAK.N affiche une hausse de 1,4 % à 67,17 dollars en pré-ouverture

** La chaîne de hamburgers dépasse les estimations de résultats trimestriels grâce à une forte demande

** Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre progresse de 17,2 % à 417,6 millions de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 417,2 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 43 cents, dépasse les estimations de 31 cents

** Le chiffre d'affaires de l'ensemble du réseau bondit de 13,8 % en glissement annuel pour atteindre 625,8 millions de dollars

** SHAK a ouvert 16 nouveaux restaurants en co-exploitation et 11 nouveaux restaurants sous licence au deuxième trimestre

** À la clôture d'hier, SHAK affichait une baisse de 18,4 % depuis le début de l'année

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