Shake Shack augmente après que BofA a relevé la note de l'action à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N en hausse de 3,6% à 86,51 $

** BofA Global Research reclasse SHAK de "sous-performance" à "neutre"; augmente l'objectif de prix de 88 $ à 101 $, ce qui représente une hausse de plus de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note des innovations dans les menus, notamment le milk-shake de Dubaï et le menu coréen, ainsi que des économies dans la chaîne d'approvisionnement pour atténuer les risques d'inflation

** "Notre note neutre est basée sur notre opinion que le contexte opérationnel restera difficile... mais les initiatives compensatoires de SHAK devraient aider à soutenir un SSSG (croissance des ventes à magasins comparables) conforme aux attentes et une croissance des bénéfices", ont déclaré les analystes de BofA dans une note

** 16 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et les autres la considèrent comme "conservée"; leur prévision médiane est de 114 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action SHAK a augmenté de près de 8 % depuis le début de l'année