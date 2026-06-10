 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus s'allie à Quantum pour des intercepteurs anti-drones sur des hélicoptères
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 13:30

Airbus Helicopters fait part de la signature d'un accord de coopération avec Quantum Systems, lors de l'ILA Berlin 2026, afin d'explorer conjointement l'intégration des capacités avancées d'interception anti-drones (C-UAS) de Quantum Systems sur ses hélicoptères militaires, en commençant par le H145M multirôle.

Selon le constructeur aéronautique, ce partenariat stratégique s'appuie sur un engagement commun à renforcer l'écosystème de défense européen et à fournir aux forces armées des solutions agiles et prêtes au combat pour contrer les menaces aéroportées modernes et asymétriques.

"Cet accord avec Quantum Systems marque une étape cruciale dans l'élargissement du spectre opérationnel de nos hélicoptères militaires, garantissant que les équipages puissent contrôler efficacement l'espace aérien face aux menaces non habitées", affirme Stefan Thomé, vice-président exécutif des programmes chez Airbus Helicopters.

"En combinant notre vaste portefeuille d'hélicoptères militaires avec des solutions C-UAS innovantes, nous protégeons le personnel et les actifs tout en renforçant la souveraineté technologique européenne et les capacités de défense", poursuit-il.

Valeurs associées

AIRBUS
173,7600 EUR Euronext Paris -1,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"
    Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"
    information fournie par Ecorama 10.06.2026 14:05 

    Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence et co-auteur de Guerre et Paix entre profits et salaires avec Alain Villemeur, était l’invité de l’émission Ecorama du 10 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street vue dans le rouge, l'Europe aussi en baisse, tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 10.06.2026 14:04 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de regain des tensions au Moyen-Orient et d'attente d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Les futures ... Lire la suite

  • Des actionnaires trop gourmands ?
    Des actionnaires trop gourmands ?
    information fournie par Ecorama 10.06.2026 14:00 

    Dans son dernier rapport, Oxfam affirme que les 100 plus grandes entreprises européennes ont reversé en moyenne 70 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires entre 2022 et 2024. Dividendes, rachats d’actions, endettement pour rémunérer les actionnaires : l’ONG dénonce ... Lire la suite

  • Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, le 11 février 2025. ( AFP / ADEM ALTAN )
    Accord militaire avec Chypre : le président turc Erdogan met la France en garde
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.06.2026 13:54 

    Paris et Nicosie ont signé un accord visant à faciliter l'accueil de forces françaises à Chypre "pour des opérations humanitaires". La Turquie répondra de manière "très ferme" si l'accord militaire signé entre Chypre et la France menace la République turque de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
121,75 -13,13%
CAC 40
8 166,47 -0,45%
Pétrole Brent
93,05 +0,77%
2CRSI
48,3 -4,07%
HAFFNER ENERGY
0,2465 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank