Airbus s'allie à Quantum pour des intercepteurs anti-drones sur des hélicoptères

Airbus Helicopters fait part de la signature d'un accord de coopération avec Quantum Systems, lors de l'ILA Berlin 2026, afin d'explorer conjointement l'intégration des capacités avancées d'interception anti-drones (C-UAS) de Quantum Systems sur ses hélicoptères militaires, en commençant par le H145M multirôle.

Selon le constructeur aéronautique, ce partenariat stratégique s'appuie sur un engagement commun à renforcer l'écosystème de défense européen et à fournir aux forces armées des solutions agiles et prêtes au combat pour contrer les menaces aéroportées modernes et asymétriques.

"Cet accord avec Quantum Systems marque une étape cruciale dans l'élargissement du spectre opérationnel de nos hélicoptères militaires, garantissant que les équipages puissent contrôler efficacement l'espace aérien face aux menaces non habitées", affirme Stefan Thomé, vice-président exécutif des programmes chez Airbus Helicopters.

"En combinant notre vaste portefeuille d'hélicoptères militaires avec des solutions C-UAS innovantes, nous protégeons le personnel et les actifs tout en renforçant la souveraineté technologique européenne et les capacités de défense", poursuit-il.