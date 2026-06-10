Léon XIV attendu à la Sagrada Familia pour bénir sa plus haute tour

Le pape Léon XIV lors d'une visite dans une prison près de Barcelone à Sant Esteve Sesrovires, le 10 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Léon XIV va bénir mercredi soir à Barcelone la plus haute tour de la Sagrada Familia, un des monuments les plus connus d'Espagne, quelques heures après avoir visité une prison, puis l'abbaye de Montserrat, un symbole de l'identité de la Catalogne.

La visite de Léon XIV dans ce chef d'oeuvre moderniste arpenté chaque année par des millions de touristes a lieu un siècle jour pour jour après la mort d'Antoni Gaudí, un fervent catholique, fait "vénérable" l'an dernier, étape préalable à sa béatification.

Le souverain pontife, arrivé à Barcelone depuis Madrid mardi, a visité mercredi matin la prison de Brians, où il a assuré que "dans (la) vie, le passé ne condamne pas l’avenir mais nous offre la possibilité de changer nos décisions et nos choix".

Léon XIV a également reçu des présents de deux des détenues, l’une rompant même le protocole pour l'enlacer.

Léon XIV s'est ensuite rendu en hélicoptère dans la spectaculaire abbaye de Montserrat, juchée dans un massif qui domine Barcelone, où il a été accueilli, comme à chacun de ses déplacements, par une foule de fidèles.

Après avoir déjà prononcé quelques mots dans cette langue la veille à Barcelone, Léon XIV a de nouveau utilisé le catalan pour une grande partie de son discours dans ce haut lieu de la culture et de l'histoire de cette région du nord-est de l'Espagne, où le sentiment nationaliste est très fort.

Après une nouvelle rencontre placée sous le signe du social, dans le quartier populaire du Raval, en plein centre de Barcelone, dans l'après-midi, il est attendu pour une messe et une spectaculaire cérémonie de bénédiction la tour du Christ dans la soirée, un des moments marquants de son voyage de sept jours en Espagne.

Consacrée par Benoît XVI en 2010

La basilique Sagrada Familia de l'architecte Antoni Gaudi avant la visite du pape Léon XIV, le 8 juin 2026 à Barcelone ( AFP / Manaure QUINTERO )

Achevée en février dernier et faisant culminer le sommet de la basilique à 172,5 mètres, cette tour fait officiellement de la basilique construite pas Gaudi et toujours inachevée la plus haute église du monde.

Une hauteur qui n'est absolument pas due au hasard puisque Gaudí tenait à ce que sa réalisation reste inférieure aux 177 mètres de la colline de Montjuïc à Barcelone, qu'il considérait comme une œuvre de Dieu.

La Sagrada Familia, qui avait été consacrée et élevée au rang de basilique par le pape Benoît XVI en 2010, pourrait être terminée d'ici une dizaine d'années.

Le conseil de construction, une fondation canonique privée, avait prévu d'achever les travaux cette année. Mais la pandémie de Covid-19 a paralysé l'industrie touristique et avec elle la principale source de revenus du monument payant le plus visité d'Espagne.

Les touristes du monde entier affluent de nouveau, renflouant les caisses de la basilique, qui dépend de ces recettes, ainsi que de dons privés.

Reste que le conseil ne se risque pas à fixer une nouvelle date pour la fin des travaux, empêtré par ailleurs dans une polémique autour de la façade de la Gloire et ses quatre clochers.

Le pape Léon XIV devant la Vierge de Montserrat dans l'abbaye de Montserrat, près de Barcelone le 10 juin 2026 ( AFP / Ander Gillenea )

Sa construction selon les plans défendus par les architectes entraînerait la démolition de deux pâtés de maisons, ce que les riverains voient évidemment d'un très mauvais oeil.

Les habitants se battent depuis des années pour faire échouer ce projet.

Après Madrid et Barcelone, Léon XIV achèvera sa visite de sept jours en Espagne sur les îles Canaries, au large des côtes africaines, où il rendra hommage aux milliers de migrants morts en tentant de rejoindre l'archipel sur des embarcations de fortune.

Devant le Parlement espagnol, lundi, Léon XIV avait déjà appelé à une réponse "coordonnée, solidaire et efficace" de tous les pays face au "drame tragique de la migration".