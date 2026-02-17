SGH et Steel Dynamics relèvent l'offre de rachat de BlueScope Steel à 10,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SGH Ltd SGH.AX , propriété du milliardaire australien Kerry Stokes, et Steel Dynamics

STLD.O , société américaine, ont adouci mercredi leur offre de rachat de BlueScope Steel BSL.AX , évaluant le sidérurgiste australien à 15 milliards de dollars australiens (10,62 milliards de dollars).

(1 $ = 1,4118 dollars australiens)