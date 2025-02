SFL: résultats 2024 solides, mais la parité de fusion déçoit information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 12:01









(CercleFinance.com) - La Société Foncière Lyonnaise a fait état hier soir de résultats annuels 2024 solides, mais son titre se repliait jeudi en Bourse de Paris en raison d'une parité de fusion jugée défavorable.



Les revenus locatifs du groupe d'immobilier tertiaire, très implanté dans la quartier central des affaires de Paris, a vu ses revenus locatifs progresser de 6,1% l'an dernier, à 248,8 millions d'euros, dont une hausse de 7,1% à périmètre constant.



Le taux d'occupation physique de ses bureaux en exploitation s'est maintenu à un niveau record pour atteindre 99,4% fin 2024, contre 99,7% un an plus tôt.



Son patrimoine - composé notamment des immeubles Edouard VII et Washington Plaza - est évalué à près de 7,6 milliards d'euros en valeur de marché, soit une progression de 3,3% d'une année sur l'autre.



Dans un communiqué sorti simultanément, SFL a dévoilé les conditions de sa fusion avec l'espagnol Colonial, basée sur l'échange de 13 actions Colonial pour une action SFL.



'Ces conditions nous semblent défavorables compte tenu des cours actuels des foncières et de la non-compensation à l'actif net réévalué', réagissent les analystes d'Allinvest Securities.



Le cours de clôture de SFL était de 82 euros hier soir et celui de Colonial de 5,49 euros, ce qui signifie que la parité proposée ferait ressortir une valorisation de SFL à 71,3 euros, soit une décote de 14% par rapport au au cours de clôture d'hier soir.



Le titre, dont le flottant est limité à 1,7%, cédait 6,5% jeudi à la Bourse de Paris dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées FONCIERE LYONNAIS 77,00 EUR Euronext Paris -6,10%