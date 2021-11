SFDR : Les fonds Article 8 et 9 dominent la collecte selon Morningstar

(NEWSManagers.com) - Le règlement européen sur la publication d' informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), entré en vigueur le 10 mars dernier, semble changer la donne dans la collecte des sociétés de gestion.

Le spécialiste de la notation de fonds Morningstar a analysé les données SFDR de niveau 1 d' environ 87,6% des fonds distribués dans l' Union européenne. Sur cette base, il observe que les flux entrants dans les fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (Article 8 de SFDR) ou qui ont un objectif clair d' investissement durable (Article 9 de SFDR) ont représenté 56,8% de la collecte totale de l' univers de fonds analysé au troisième trimestre 2021. Soit une proportion plus élevée qu' au deuxième trimestre 2021 (44,1%). Dans le détail, les fonds catégorisés Article 8 et Article 9 ont respectivement tiré 45,1% et 11,7% de la collecte nette analysée.

37% d' encours SFDR en Europe

Morningstar a également établi qu' à fin septembre, 5.079 fonds distribués en Europe étaient classifiés Article 8 (soit 21,7% des fonds européens) et 668 catégorisés Article 9 (soit 2,8% des fonds européens). Les encours des fonds Article 8 et 9 s' élevaient à 3.320 milliards d' euros au 30 septembre 2021, ce qui représente 37% des encours des fonds distribués en Europe (contre 34% au 30 juin 2021). Morningstar prédit que les fonds articles 8 et 9 formeront 50% des encours des fonds en Europe d' ici mi-2022.

En attendant, les gestionnaires d' actifs continuent de mettre à jour leurs stratégies et gammes SFDR. Morningstar observe que la moitié des fonds lancés durant le troisième 2021 étaient classifiés Article 8 (93 fonds) ou 9 (53 fonds) contre 42% au deuxième trimestre.

Selon l' agence de notation de fonds, Amundi, Nordea et Swedbank continuent de dominer le top 20 des plus gros gérants d' encours SFDR (Article 8 et 9 confondus) même si leurs parts de marchés (respectivement 6,2%, 4,7% et 3,9%) ont légèrement baissé. Morningstar note deux entrées dans ce top 20, celles de Schroders et DWS.

UBS entre collecte et décollecte

Deux fonds crédit de la gamme Multi Manager Access II d' UBS Fund Management – US Multi Credit et European Credit – se classent dans le top 3 des fonds Article 8 ayant le plus collecté durant le troisième trimestre avec des collectes respectives de 2,1 et 1,1 milliard d' euros. Le fonds actions Macquarie Valueinvest Lux Global enregistre la deuxième meilleure collecte des fonds Article 8 sur le troisième trimestre 2021. Dans la catégorie Article 9, le fonds Pictet Biotech a dominé la collecte au troisième trimestre 2021 (722 millions d' euros) devant les fonds Baillie Gifford Worldwide Positive Change (658 millions d' euros) et Nordea 1 – Global Climate and Environment (643 millions d' euros).

Les fonds Article 8 et 9 n' échappent pas aux décollectes. Parmi les produits Article 8, un compartiment de la Sicav Focused d' UBS – US Corporate Bond Sustainable – a observé une décollecte de 1,7 milliard d' euros sur le trimestre et un autre fonds d' UBS sur les actions chinoises - UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity – a connu des sorties d' 1,6 milliard d' euros. Le fonds mtx Sustainable Emerging Markets Leaders de Vontobel complete le podium des décollectes Article 8 avec une décollecte de 619 millions d' euros. A noter la présence de Carmignac Patrimoine (-304 millions d' euros) dans le top 10 trimestriel des décollectes de fonds Article 8 établi par Morningstar. Du côté des 10 plus grosses sorties trimestrielles dans les fonds Article 9, le Néerlandais Robeco SAM place quatre fonds dont le fonds Euro SDG Credits (-725 millions d' euros). Le fonds Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity et le fonds Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit ont subi respectivement des décollectes nettes de 367 et 262 millions d' euros.