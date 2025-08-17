Macron et plusieurs dirigeants européens iront à Washington pour les discussions sur l'Ukraine

Le président français Macron au palais de l'Élysée à Paris

PARIS (Reuters) -Plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, le chancelier allemand Friedrich Merz ou encore la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, se rendront à Washington lundi pour les discussions sur l'Ukraine avec Volodimir Zelensky.

"Le président de la République se rendra demain à Washington (...) afin de poursuivre le travail de coordination entre les Européens et les États-Unis dans le but de parvenir à une paix juste et durable qui préserve les intérêts vitaux de l’Ukraine et la sécurité de l’Europe", indique la présidence française dans un communiqué.

La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb ont également annoncé qu'ils se rendraient à Washington pour les discussions avec le président américain Donald Trump.

"Les discussions porteront, entre autres, sur les garanties de sécurité, les questions territoriales et le soutien continu à l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe. Cela inclut le maintien de la pression sur les sanctions", a précisé le gouvernement allemand dans un communiqué.

Le président ukrainien a été invité par Donald Trump à se rendre à Washington lundi en compagnie de dirigeants européens, deux jours après le sommet Trump-Poutine qui s'est conclu sans accord sur un cessez-le feu.

Les européens, exclus comme l'Ukraine des discussions de vendredi, doivent s'entretenir dimanche à 15h00 (13h00 GMT) avec le dirigeant ukrainien, dans le cadre de la "Coalition des volontaires". La réunion sera coprésidée par Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz.

Volodimir Zelensky assistera à cette réunion en visioconférence depuis Bruxelles, en compagnie d'Ursula Von der Leyen, a déclaré la présidente de la Commission européenne.

"L'esprit général de cette réunion est un peu différent (des précédentes) parce qu'elle s'inscrit beaucoup plus maintenant dans les efforts de paix de Trump et qu'on sait que les Russes sont plus ouverts à l'idée de garanties de sécurité", a déclaré Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur à Moscou et directeur de recherche à l'IRIS, à Reuters.

Selon le chercheur, la réunion s'inscrit par conséquent plus dans une perspective de paix que d’un renforcement du soutien militaire à l'Ukraine.

Les dirigeants européens veulent en effet apporter leur soutien à Volodimir Zelensky pour que l'Ukraine ait une place à la table des négociations pour parvenir à un accord de paix.

Ils souhaitent également des garanties de sécurité solides avec l’implication des États-Unis, et la capacité d’accroître la pression sur Moscou si nécessaire.

"Ils préciseront ce qu'ils considèrent comme essentiel en termes de garanties de sécurité : ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, ce qui incombe à la coalition de volontaires, et aussi ce qu'ils attendent des États-Unis", a déclaré le responsable d'un gouvernement européen. "

"Ils attendent en effet un engagement très ferme", a-t-il ajouté.

TRUMP FAIT PRESSION SUR ZELENSKY

Donald Trump fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle parvienne à un accord après avoir rencontré Vladimir Poutine vendredi en Alaska où, selon des sources, le président russe a réclamé la reddition totale des régions de Donetsk et de Louhansk à Moscou contre un gel des lignes de front dans les régions méridionales de Kherson et de Zaporijjia.

La Russie serait aussi prête à restituer des parcelles relativement petites de terres ukrainiennes occupées dans le nord de la région de Soumy et dans le nord-est de la région de Kharkiv, ont indiqué les sources à Reuters sous couvert d'anonymat.

L'Ukraine a déjà rejeté toute reddition des terres ukrainiennes comme dans la région de Donetsk, où ses troupes sont retranchées et qui, selon Kyiv, est une zone défensive cruciale pour empêcher les attaques russes de pénétrer plus profondément sur son territoire.

Autre demande de Vladimir Poutine, l'interdiction faite à l'Ukraine de rejoindre l'alliance militaire de l'Otan, bien que le chef du Kremlin semble ouvert à ce que l'Ukraine reçoive des garanties de sécurité, ont déclaré les sources.

Sur le front ukrainien, l'armée de l'air a fait état d'une attaque russe dans la nuit de samedi à dimanche impliquant 60 drones et un missile balistique. Elle a indiqué avoir abattu ou bloqué 40 de ces drones.

Pour Volodimir Zelensky le refus de la Russie de suspendre les combats compliquerait les efforts visant à forger une paix durable. "Cesser les massacres est essentiel pour mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré sur X.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Andrew MacAskill, Tom Balmforth, Andreas Rinke, Layli Foroudi, Max Hunder et Elizabeth Pineau)