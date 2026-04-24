Seuls cinq navires ont traversé le détroit d'Ormuz en 24 heures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Saul

Seuls cinq navires, dont un pétrolier iranien transportant des produits pétroliers, ont traversé le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures, selon les données maritimes publiées vendredi, après que l'Iran a saisi deux porte-conteneurs cette semaine et que les États-Unis ont maintenu leur blocus sur les ports iraniens.

Le trafic maritime transitant par cette voie navigable cruciale à l'entrée du golfe, dans le contexte d'un cessez-le-feu fragile entre Washington et Téhéran, ne représente qu'une fraction de la moyenne de 140 passages quotidiens enregistrée avant le début du conflit iranien, le 28 février.

« Pour la plupart des compagnies maritimes, il faudra un cessez-le-feu stable et des garanties de la part des deux parties au conflit que le détroit d’Ormuz est sûr pour la navigation », a déclaré Jakob Larsen, directeur de la sûreté et de la sécurité à l’association maritime BIMCO.

« En attendant, le trafic maritime sera limité à l’utilisation de routes proches de l’Iran et d’Oman. En raison de leur nature confinée, ces routes ne peuvent pas accueillir en toute sécurité les volumes normaux de trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz », a ajouté M. Larsen.

Le pétrolier battant pavillon iranien Niki, soumis à des sanctions américaines, figurait parmi les rares navires à avoir quitté le détroit sans destination indiquée, selon les données d'analyse et de suivi de Kpler publiées vendredi sur la plateforme MarineTraffic.

On ignore ce qui se passerait s’il continuait à naviguer plus à l’est vers la ligne de blocus imposée par la marine américaine.

Près de deux mois après les frappes lancées par les États-Unis et Israël contre l'Iran, rien n'indique que les pourparlers de paix reprennent. Le groupe de transport maritime de conteneurs Hapag-Lloyd

HLAG.DE a déclaré vendredi qu'un de ses navires avait traversé le détroit, mais n'a fourni aucune information sur les circonstances ou le moment de la traversée. Le superpétrolier Helga, battant pavillon comorien, est arrivé vendredi à un terminal pétrolier offshore du port de Bassorah, dans le sud de l'Irak, , devenant ainsi le deuxième navire à atteindre l'Irak depuis la fermeture du détroit.

L'utilisation par l'Iran d'une flotte de petits bateaux rapides pour saisir deux porte-conteneurs près du détroit mercredi a exacerbé les inquiétudes de nombreuses compagnies maritimes et pétrolières.

« Ces dernières saisies montrent clairement que même un détroit d’Ormuz « ouvert » n’est pas un détroit d’Ormuz sûr pour les marins, les navires et les cargaisons », a déclaré Peter Sand, analyste en chef de la plateforme d’information sur le fret maritime et aérien Xeneta, dans une note.

Entre le 22 avril et le début de la journée du 23 avril, sept navires ont transité par le détroit, dont six étaient impliqués dans des échanges commerciaux liés à l'Iran, selon une analyse de Lloyd's List Intelligence.

La fermeture du détroit a perturbé un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié (GNL) et déclenché une crise énergétique mondiale.

Des centaines de navires et 20 000 marins sont restés bloqués dans le golfe, tandis que les assureurs contre les risques de guerre et les compagnies pétrolières guettaient le moindre signe d'une éventuelle accalmie des risques afin de se préparer à traverser le détroit.