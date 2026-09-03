« Seul un gouvernement démocratique peut garantir la stabilité aux investisseurs du secteur pétrolier », affirme une leader de l'opposition vénézuélienne

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* Mme Machado affirme que la portée réelle de l'accord reste floue, notamment en ce qui concerne les signataires, les garanties et les avantages pour les Vénézuéliens

* La cérémonie de mercredi a donné lieu à la signature d'accords par Eni, GE Vernova et Chevron

* Le Venezuela produit environ 1,25 million de barils par jour, un chiffre bien inférieur au pic de 3 millions de barils par jour atteint à la fin des années 1990

* Rubio et d’autres responsables américains estiment que des élections sont encore prématurées dans un contexte de restructuration du secteur

Seul un “gouvernement sérieux et démocratique” peut apporter la stabilité dont ont besoin les investisseurs dans le secteur pétrolier vénézuélien, a déclaré jeudi Maria Corina Machado, leader de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix, dans un message vidéo.

Mercredi, des entreprises énergétiques internationales se sont engagées à développer des projets dans le pays lors d’une cérémonie de signature présidée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez et le secrétaire américain à l’Énergie Chris Wright .

Ces signatures , notamment celles d’Eni, de GE Vernova et de Chevron, constituent la dernière initiative en date des entreprises privées pour contribuer à relancer l’industrie pétrolière vénézuélienne en difficulté, qui produit environ 1,25 million de barils par jour, un chiffre bien en deçà de son pic de 3 millions de barils par jour atteint à la fin des années 1990.

Ces accords sont distincts d’un accord conclu entre Caracas et Washington qui donne aux États-Unis l’accès à 17 gisements pétroliers.

“Les États-Unis sont le principal partenaire dont le Venezuela a besoin pour exploiter pleinement son potentiel stratégique”, a déclaré Mme Machado dans une vidéo publiée sur X.

“Les ennemis des États-Unis au Venezuela siègent aujourd’hui à Miraflores (palais présidentiel). Et c’est précisément parce que le partenariat entre le Venezuela et les États-Unis est stratégique pour les deux pays que nous devons tous veiller à ce que cela se fasse correctement.

“Nous devons attirer des capitaux et des investissements durables à long terme dans des conditions garantissant rentabilité, certitude et sécurité, tout en réduisant concrètement le risque-pays du Venezuela”, a-t-elle ajouté. “Cela n’est possible qu’avec la légitimité et la stabilité assurées par un gouvernement sérieux et démocratique.”

Mme Machado, qui se trouve hors du Venezuela depuis la fin de l’année dernière – date à laquelle elle a quitté le pays après avoir vécu dans la clandestinité pour recevoir son prix Nobel –, s’est efforcée pendant des années de nouer des liens étroits avec l’administration Trump, qui a destitué le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d’un raid mené en janvier. Sa vice-présidente, Mme Rodriguez, est aux commandes depuis lors.

Des responsables américains, dont le secrétaire d’État Marco Rubio, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec Machado, ont cette semaine défendu l’accord pétrolier conclu par Washington , le présentant comme s’inscrivant dans un processus visant à aligner le secteur énergétique vénézuélien sur celui des États-Unis tout en contribuant à la reconstruction d’une nation ravagée par la corruption, et ont déclaré que le moment n’était pas encore venu d’organiser des élections.

Machado a déclaré que la “véritable portée” de l’accord restait floue, notamment en ce qui concerne les signataires, les garanties offertes et les avantages qu’il apporterait aux Vénézuéliens.

Les observateurs internationaux ont critiqué les résultats officiels de l’élection présidentielle de 2024, que le mouvement politique de Machado affirme avoir remportée haut la main. Les autorités électorales vénézuéliennes et la Cour suprême ont déclaré que Maduro avait remporté le scrutin.