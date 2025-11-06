 Aller au contenu principal
SES vise un CA entre €2,6 et 2,7 mds en 2025, T3 en-dessous des attentes
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 10:54

(Actualisé avec détails sur le consensus pour 2025, cours de Bourse)

SES SESFd.PA a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 2,60 et 2,70 milliards d'euros, tandis que son Ebitda ajusté est attendu entre 1,17 et 1,21 milliard d'euros.

Le groupe anticipait précédemment un chiffre d'affaires et un Ebitda annuel stables comparé à 2024. Sur l'exercice précédent, l'opérateur de satellites a affiché un chiffre d'affaires de 2,0 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1,03 milliards d'euros.

Selon un consensus compilé par SES, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 2,73 milliards d'euros et un Ebitda de 1,29 milliard d'euros en 2025.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 769 millions d'euros, alors que les analystes en attendaient 828 millions dans un consensus d'entreprise.

L'Ebitda ajusté sur le trimestre atteint 328 millions d'euros, en-dessous des attentes de 348 millions.

Vers 09h24 GMT, le titre SES cédait 13,24% à 5,57 euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SES
5,6950 EUR Euronext Paris -11,29%
